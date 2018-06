Brüssel (AFP) Trotz des unklaren Wahlausgangs in Italien hofft die EU-Kommission auf eine handlungsfähige Regierung in Rom. "Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten von Staatspräsident (Sergio) Mattarella, die Bildung einer stabilen Regierung in Italien zu fördern", sagte ein Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag in Brüssel. Bis dahin gebe es noch eine Regierung unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni, mit dem die Kommission "eng" zusammenarbeite.

