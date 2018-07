Duisburg (AFP) Einen an Deck festgefrorenen Hund hat die Kölner Feuerwehr von einem Schiff gerettet. Wie die zuständige Wasserschutzpolizei in Duisburg am Montag mitteilte, ging am Samstag ein Notruf wegen des Golden Retrievers ein, der im Rheinhafen Niehl bei Minusgraden in einer Hundehütte lag. An Bord des Schiffs fand die Polizei den Hund, der mit dem Fell angefroren war und sich nicht bewegen konnte.

