Paris (AFP) Wer für Medien über Frauenrechte berichtet, ist oft Gewalt ausgesetzt: Das kritisiert Reporter ohne Grenzen (ROG) in einem am Montag in Paris vorgelegten Bericht. Die Journalisten-Organisation zählte in den vergangenen zwei Jahren mehr als 60 Fälle in mehr als 20 Ländern. Sie reichten von Drohungen über das Internet bis hin zum Mord.

