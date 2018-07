Rom (AFP) Einst trat die Lega Nord unter ihrem wortgewaltigen Gründer Umberto Bossi gegen die "Diebe und Profiteure" im Süden Italiens an. Doch rechtzeitig vor der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag vollzog die rassistische Partei einen Schwenk: Sie strich den Bestandteil Nord aus ihrem Namen und versuchte, als Lega in früher von ihr als "Feindesland" bezeichnete südliche Gefilde vorzustoßen.

