Beirut (AFP) Der Hilfskonvoi für die Einwohner der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghuta in Syrien hat seine Mission am Montag vorzeitig beendet. "Wir haben während des Beschusses so viel geliefert, wie wir konnten", schrieb der für Syrien zuständige Vertreter des UN-Flüchtlingshilfwerks UNHCR, Sadschad Malik, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Allerdings habe nicht alles abgeliefert werden können. "Die Zivilisten sind in einer tragischen Situation gefangen", fügte er hinzu.

