Hollywood (AFP) Der mexikanische Regisseur Guillermo del Toro hat bei der Oscar-Verleihung triumphiert. Sein Fantasy-Märchen "Shape Of Water - Das Flüstern des Wassers" holte am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood den wichtigsten Preis als bester Film des Jahres. Del Toro wurde außerdem als bester Regisseur ausgezeichnet.

