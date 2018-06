Berlin (AFP) Der Linken-Abgeordnete Alexander Neu hat die geplante Verlängerung des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr kritisiert. Angesichts des "faktisch kaum noch kampffähigen Rest-IS in Syrien" werde dies recht "dubios" begründet, sagte Neu am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. So heiße es, der Einsatz sei präventiv gegen ein Wiedererstarken des IS durch die Ausbildung irakischer Streitkräfte sowie durch die Bekämpfung des "IS in einzelnen Gebieten Syriens".

