Moskau (AFP) In Syrien sind nach Angaben russischer Medien beim Absturz eines russischen Flugzeuges 32 Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagenturen am Dienstag meldeten, stürzte die Maschine in der Nähe des russischen Stützpunktes Hmeimim ab. Der Absturz sei nach Einschätzung des Militärs "offenbar" durch ein technisches Problem verursacht worden.

