Genf (AFP) Nach Rücktrittsforderungen der ungarischen Regierung hat UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein seinen Rassismus-Vorwurf gegen Regierungschef Viktor Orban bekräftigt. "Es ist an der Zeit, sich den Rüpeln von der Sorte des Herrn Orban entgegenzustellen", sagte Zeid am Dienstag in Genf. Er stehe zu seiner Kritik. Orban sei ein "Rassist und ein Ausländerfeind". Zurücktreten werde er nicht.

