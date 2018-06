Leipzig (AFP) Die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden ermittelt im Zusammenhang mit der rechtsextremen Gruppe Freital gegen zehn weitere Beschuldigte. Zwei von ihnen werde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Mittwoch dem Magazin "exakt" des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Den anderen acht würden Unterstützungshandlungen vorgeworfen.

