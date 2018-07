Düsseldorf (AFP) Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr um gut ein Viertel gesunken. Insgesamt habe es mit 39.057 Einbrüchen 25,7 Prozent weniger als im Jahr davor gegeben, teilte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch bei der Vorlage der polizeilichen Kriminalstatistik in Düsseldorf mit. Von diesen Einbrüchen sei außerdem mit 46,3 Prozent fast die Hälfte im Versuch stecken geblieben, weil Einbrecher nicht in die Wohnung gelangten oder nichts entwendeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.