Beirut (AFP) Die syrische Regierung verstärkt ihre Truppen in der umkämpften Rebellenenklave Ost-Ghuta: Mindestens 700 afghanische, palästinensische und syrische Kämpfer regierungstreuer Milizen seien am Dienstagabend von Aleppo nach Ost-Ghuta verlegt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Sie seien an die Front in Al-Rihan im Nordosten von Ost-Ghuta und Harasta im Westen entsandt worden.

