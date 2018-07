Istanbul (AFP) Mit der Absetzung populärer türkischer Fernsehserien hat eine saudiarabische Sendergruppe die Regierung in Ankara verärgert. Der türkische Kultur- und Tourismusminister Numan Kurtulmus vermutete laut türkischen Medien politische Motive hinter der Entscheidung des Medienkonzern MBC. "Es ist nicht an zwei, drei Politikern, darüber zu entscheiden, welche Programme die Leute sehen können", kritisierte er demnach am Mittwoch. "Weltweit warten die Leute ungeduldig auf türkische Serien."

