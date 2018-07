Brüssel (AFP) Die EU hat Großbritannien vor "negativen wirtschaftlichen Folgen" durch den Brexit gewarnt: Der von London angekündigte Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion werde "unvermeidlich zu Reibungen" in den beiderseitigen Handelsbeziehungen führen, heißt es in dem am Mittwoch vorgelegten Entwurf für Leitlinien der EU zu den künftigen Beziehungen. Demnach will die EU ihren Binnenmarkt schützen und "kein Rosinenpicken" von Seiten Großbritanniens in Wirtschaftsfragen zulassen.

