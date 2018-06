Peking (dpa) - Im Streit mit den USA über Strafzölle hat China mit Vergeltung gedroht. Im Falle eines Handelskrieges werde China notwendige und gerechtfertigte Maßnahmen ergreifen, sagte Außenminister Wang Yi am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking. Die Geschichte lehre, dass ein Handelskrieg niemals die richtige Lösung sei. Die Volkswirtschaften der beiden größten Wirtschaftsnationen seien eng verbunden. US-Präsident Donald Trump will heute Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium verhängen, dabei aber Ausnahmen für die Nachbarn Kanada und Mexiko machen.

