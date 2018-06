Borken (AFP) Nach dem Messerangriff auf einen Polizisten im nordrhein-westfälischen Gescher ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Der zuständige Richter habe Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Donnerstag in Borken mit.

