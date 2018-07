Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat den Fall eines 17-jährigen Irakers übernommen, der einen Anschlag mit einer selbstgebauten Bombe vorbereitet haben soll. Der mutmaßliche Islamist Deday A. habe in seiner Wohnung im Raum Eschwege in Hessen eine große Menge von Chinaböllern gehortet, um daraus Schwarzpulver für einen Sprengsatz zu gewinnen, teilte die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. A. wurde deshalb Mitte Februar in Haft genommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.