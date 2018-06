Magdeburg (AFP) Die Bundespolizei hat eine auf hochwertige Baumaschinen spezialisierte Diebesbande zerschlagen. Bei einer Razzia durchsuchten Beamte am Donnerstagmorgen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg 14 Gebäude und Grundstücke, wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte. Sie beschlagnahmten Diebesgut und andere Beweise, mehrere Verdächtige wurden festgenommen.

