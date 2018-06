Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat offenbar größeres Vertrauen in die wirtschaftliche Erholung der Eurozone gefasst: In der Erklärung der EZB nach der Sitzung des Rats am Donnerstag fehlt der übliche Hinweis, dass die Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm wieder ausweiten und verlängern könnte, wenn die wirtschaftliche Entwicklung schlechter wird. Dieser Hinweis fand sich seit Dezember 2016 in jeder Mitteilung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.