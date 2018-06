Köln (AFP) Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat die Niederlage einer muslimischen Rechtsreferendarin in einem Kopftuchstreit mit dem Freistaat Bayern vor dem Landesverwaltungsgerichtshof scharf kritisiert. Es sei zum internationalen Frauentag ein "schier falsches Zeichen", einer deutschen muslimischen Bürgerin das Kopftuch im Gerichtssaal zu verwehren, erklärte die stellvertretende ZMD-Vorsitzende Nurhan Soykan am Donnerstag in Köln.

