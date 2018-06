Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat in einem Brief an US-Handelsminister Wilbur Ross eindringlich gegen die geplanten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium protestiert. In dem auf Donnerstag datierten, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegenden Brief heißt es, die US-Regierung verstoße nach Auffassung der EU im vorliegenden Fall gegen geltendes WTO-Recht. Deutschland habe "gravierende Bedenken" gegen das "einseitige Vorgehen der USA".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.