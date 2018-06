Brüssel (AFP) Bei US-Zöllen auf Stahl und Aluminium kann es keine Ausnahmen für einzelne Mitgliedstaaten der EU geben. Das unterstrich EU-Kommissions-Vize Jyrki Katainen am Donnerstag in Brüssel. Sollte ein Mitgliedsland - etwa Großbritannien - ausgenommen werden, "gilt das für die gesamte EU", sagte Katainen. Am Mittwoch hatte die Regierung in Washington mitgeteilt, dass es bei Strafzöllen "potenzielle Ausnahmen" geben könnte.

