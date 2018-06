Bagdad (AFP) Eine Schwester des getöteten früheren Al-Kaida-Führers im Irak ist wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zum Tode verurteilt worden. Die Frau habe im Verhör gestanden, dass sie sich Terrorgruppen angeschlossen und diesen logistische Unterstützung geleistet habe, erklärte der zentrale Strafgerichtshof in Bagdad am Donnerstag. So habe sie in Mossul Geld an Mitglieder einer bewaffnete Gruppe verteilt.

