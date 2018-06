Warschau (AFP) Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich für eine anti-jüdische Kampagne vor 50 Jahren in Polen entschuldigt. "Bitte verzeihen Sie, verzeihen Sie der Republik und den Polen, dem Polen von damals", erklärte Duda am Donnerstag in Warschau. Gleichzeitig betonte er, dass das "freie und unabhängige Polen von heute keine Verantwortung trägt" für das Schicksal tausender Juden, die während der Herrschaft der Kommunisten ins Exil getrieben wurden.

