New York (AFP) In den USA bahnt sich erneut eine milliardenschwere Übernahme im Gesundheitssektor an. Der Krankenversicherer Cigna kündigte am Donnerstag an, seinen Konkurrenten Express Scripts für 67 Milliarden Dollar (54 Milliarden Euro) übernehmen zu wollen. In dieser Summe enthalten ist auch die Übernahme von Schulden von Express Scripts in Höhe von 15 Milliarden Dollar.

