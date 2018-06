Frankfurt/Main (AFP) Kunden der Drogeriemarkt-Kette dm können künftig schon ab einem Einkaufswert von zehn Euro Bargeld an der Kasse abheben. Nach einer Testphase in 300 dm-Märkten werde der Mindestbetrag von bislang 20 Euro von Mitte März an in allen rund 1900 Filialen in Deutschland halbiert, sagte der Finanz-Geschäftsführer des Unternehmens, Martin Dallmeier, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe).

