Berlin (AFP) Bis zum Jahr 2025 brauchen Berufsschulen laut einer Studie für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) etwa 22.000 Lehrer mehr als bislang erwartet. "Bis zu diesem Zeitpunkt werden fast 340.000 Schülerinnen und Schüler mehr an berufsbildenden Schulen lernen, als bisher von der Kultusministerkonferenz (KMK) berechnet", warnte Ansgar Klinger aus dem GEW-Vorstand am Freitag bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

