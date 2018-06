Berlin (AFP) Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat die künftige Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) aufgerufen, im neuen Amt rasch ihre Unabhängigkeit von der Kohlelobby zu beweisen. Greenpeace verwies dabei am Freitag in Hamburg auf die langjährige Mitgliedschaft Schulzes in der Bergbaugewerkschaft IG BCE, die für lange Laufzeiten für die deutschen Kohlekraftwerke eintritt.

