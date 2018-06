Düsseldorf (AFP) Die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, fordert Antisemitismusbeauftragte in allen Bundesländern. "Ich halte das leider für eine notwendige Maßnahme", sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern dem "Handelsblatt" am Freitag. "Jetzt zeigt sich aggressiver Antisemitismus von rechts, links, aus der Mitte und seitens hier lebender Muslime immer offener und ungenierter."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.