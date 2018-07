Ankara (AFP) Das höchste türkische Revisionsgericht hat die fünfjährige Haftstrafe wegen Geheimnisverrats gegen den früheren "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar laut einem Medienbericht als zu milde kassiert. Der derzeit in Deutschland lebende Journalist muss nach Auffassung des Gerichts wegen "Spionage" verurteilt werden, wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag meldete. In diesem Fall drohen Dündar 15 bis 20 Jahre Haft.

