Kiel (AFP) Ein Topf mit kochendem Teer in einer Kieler Küche hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ursprünglich habe eine Passantin per Notruf ein verrauchtes Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, teilten die Einsatzkräfte in der schleswig-holsteinischen Hauptstadt am Freitag mit. Das habe sich zwar nicht bestätigt, bei der Erkundung sei in einer Erdgeschosswohnung aber der Teer entdeckt worden.

