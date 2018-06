Hamburg (AFP) Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Dieselfahrverboten in Stuttgart und Düsseldorf soll in weiteren deutschen Städten Anwendung finden. Rechtsanwälte der Deutschen Umwelthilfe hätten die zuständigen Verwaltungsgerichte in 14 deutschen Großstädten aufgefordert, mündliche Verhandlungen über die Luftreinhaltepläne in den Städten anzusetzen, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab aus seiner jüngsten Ausgabe. Es gehe um Städte wie Berlin, München, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt oder Aachen.

