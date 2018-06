Brüssel (AFP) Die EU streicht kommende Woche drei Staaten von ihrer Schwarzen Liste mit Steueroasen. Beim Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag würden das Golf-Königreich Bahrain, die Marshallinseln und St. Lucia von der Liste genommen, teilen EU-Vertreter am Freitag mit. Gleichzeitig werden demnach drei Gebiete aufgenommen, die bisher mit Rücksicht auf Sturmschäden in der Karibik verschont worden waren: die Bahamas, die Amerikanischen Jungferninseln sowie St. Kitts und Nevis.

