London (AFP) Bei der Suche nach den Hintermännern des Nervengift-Anschlags auf einen russischen Ex-Doppelagenten hat die britische Polizei die Armee zu Hilfe gerufen. Die Soldaten seien angefordert worden, "um eine Reihe von Fahrzeugen und Gegenständen" am Ort der Ermittlungen beiseite zu räumen, teilte die britische Anti-Terror-Polizei am Freitag mit. Medien in Großbritannien berichteten, es könnten über hundert Militärangehörige beteiligt sein.

