Los Angeles (AFP) Ein bewaffneter Angreifer hat am Freitag in einem Altenheim für Veteranen im US-Bundesstaat Kalifornien drei Menschen als Geiseln genommen. Der kalifornische Veteranenverband bestätigte entsprechende Medienberichte. Nach Meldungen über Schüsse in dem Heim in Yountville sei die Polizei alarmiert worden.

