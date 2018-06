Washington (AFP) Die USA haben ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar auf den Anführer der pakistanischen Taliban, Maulana Fazlullah, ausgesetzt. Die Belohnung - umgerechnet vier Millionen Euro - soll für Hinweise zum Aufenthaltsort des Chefs der Extremistengruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) gezahlt werden, wie das US-Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Die Gruppierung wird für blutige Anschläge in Pakistan sowie für den versuchten Autobomben-Anschlag auf den New Yorker Times Square 2010 verantwortlich gemacht.

