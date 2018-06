Kairo (AFP) Bei einem Militäreinsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Ägypten sind nach Armeeangaben 16 Extremisten getötet worden. Vier "sehr gefährliche" Dschihadisten und zwölf weitere seien "während eines Schusswechsels eliminiert" worden, schrieb ein Sprecher der Sicherheitskräfte am Sonntag auf Facebook. Drei Extremistenführer seien in den Gebirgsregionen des Sinai festgenommen worden, hieß es in der Stellungnahme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.