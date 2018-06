Dhaka (AFP) Für die Versorgung der knapp eine Million Rohingya-Flüchtlinge im Südosten Bangladeschs werden nach UN-Angaben in diesem Jahr 950 Millionen Dollar (rund 770 Millionen Euro) benötigt. Angesichts des Ausmaßes der Krise sei dies eine "sehr legitime" Forderung, sagte die UN-Beauftragte für Bangladesch, Mia Seppo, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Forderung könnte bei der anstehenden UN-Konferenz in Genf offiziell gestellt werden.

