Berlin (AFP) Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in Berlin hat die Polizei am Sonntag einen Tatverdächtigen gefasst. Er sei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und anschließend vernommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weitere Angaben zum Tatverdächtigen wurden "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.