Alzey (AFP) In einem Wohnhaus in Alzey in Rheinland-Pfalz ist am Wochenende ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Ein älteres Ehepaar wollte am Samstagabend noch einmal die Kerzen an dem Baum anzünden, als dieser Feuer fing, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.