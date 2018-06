Neu Delhi (AFP) Weil einem Patienten in Indien nach einer Beinamputation das abgetrennte Körperteil als Kopfstütze gegeben wurde, haben die Behörden zwei Krankenhausärzte vom Dienst suspendiert. Die Leitung der staatlichen Klinik in Jhansi im Bundesstaat Uttar Pradesh teilte am Sonntag mit, zur Untersuchung des Vorfalls sei ein Ausschuss gebildet worden.

