Barcelona (dpa) - In Barcelona haben erneut Zehntausende Separatisten für die Abspaltung Kataloniens von Spanien demonstriert. Zu der Großkundgebung am frühen Abend hatte die einflussreiche separatistische Organisation ANC aufgerufen. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl auf 45 000. Die ANC fordert, dass sich die drei Pretien, die für die Unabhängigkeit eintreten, auf die Bildung einer Regionalregierung einigen. Die Separatisten hatten bei der Neuwahl im Dezember zum Ärger der Zentralregierung in Madrid wieder eine Mehrheit errungen.

