Düsseldorf (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich erleichtert über den bevorstehenden Abschluss der monatelangen Regierungsbildung in Deutschland gezeigt. "Ich bin froh darüber, dass die Zeit der Unsicherheit und Verunsicherung vorübergeht", sagte Steinmeier in Düsseldorf. "Die Ungeduld wuchs in den letzten Wochen während der Verhandlungen und der Abstimmungsphase." Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wollen Union und SPD heute ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen.

