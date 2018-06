Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Europa erhebe deutlich höhere Zölle als die USA. Es sei zwar richtig, dass die Einfuhrzölle der EU bei Autos höher seien als die auf der US-Seite, sagte ein Sprecher der Behörde am Montag in Brüssel. In anderen Bereichen wie Lkw und Pickup-Trucks hätten dagegen die USA höhere Zölle. Dies gelte auch für andere Produkte wie Schuhe, Textilien oder Erdnüsse.

