Berlin (AFP) In der AfD gibt es nach Ansicht ihres Partei- und Fraktionschefs Alexander Gauland keinen Rassismus. "Ich kann keinen Rassismus in unserer Partei feststellen", sagte er am Montag in Berlin. Dass die AfD rassistisch sei, sei eine immer wieder aufgestellte Behauptung, kritisierte er. "Und wenn es, sagen wir mal, Äußerungen gibt, die problematisch sind, reagiert der Bundesvorstand darauf", sagte Gauland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.