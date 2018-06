Antananarivo (AFP) Der Tod zweier Milchkühe hat zu diplomatischen Spannungen zwischen Madagaskar und den USA geführt. Die US-Botschaft in der Hauptstadt Antananarivo hatte die schlimmen Zustände in einem Milchbetrieb kritisiert - und damit die madegassische Regierung verärgert, die am Montag den US-Botschafter Robert Yamate ins Außenministerium einbestellte. Derartige Kritik sei "unzulässig", da Madagaskar ein souveräner Staat sei, sagte Außenminister Henry Rabary-Njaka. Botschafter Yamate habe sich entschuldigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.