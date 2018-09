Flensburg (AFP) In Flensburg ist eine 17-Jährige in einer Wohnung erstochen worden. Als Tatverdächtiger wurde nach der Tat am Montagabend ein 18-Jähriger festgenommen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Rettungskräfte fanden die Jugendliche demnach mit mehreren Stichverletzungen auf. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie noch am Tatort.

