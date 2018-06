Brüssel (AFP) Im Kampf gegen Steuerflucht nimmt die EU Finanzberater von Firmen und reichen Privatleuten stärker an die Kandare. Die EU-Finanzminister beschlossen am Dienstag, dass Steuerberater, Buchhalter und Anwälte ab dem Jahr 2020 als "möglicherweise aggressiv" betrachtete Steuersparmodelle den Behörden melden müssen. Die Mitgliedstaaten tauschen diese Informationen dann automatisch untereinander aus. Beratern, die sich nicht an die Vorgabe halten, drohen Strafen.

