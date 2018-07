Lindenberg im Allgäu (AFP) Der Tod des wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen verurteilten Auschwitz-Buchhalters Oskar Gröning ändert nach Auffassung von Opfern und Angehörigen nichts an der Bedeutung des gegen ihn ergangenen Gerichtsurteils. Dieser Schuldspruch bestehe "über die Grenzen des Lebens hinaus", erklärte Anwalt Thomas Walther am Montagabend in Lindenberg im Allgäu für die von ihm vertretenen Mandanten.

