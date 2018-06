Hamm (AFP) Eine Zahnärztin aus Essen hat sich mit Erfolg gegen die negative Bewertung durch eine Patientin im Ärztebewertungsportal Jameda gewehrt. Das Portal darf nicht mehr an der Behauptung einer Patientin festhalten, die klagende Zahnärztin verzichte auf eine Aufklärung/Beratung, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem am Dienstag verkündeten Urteil.

